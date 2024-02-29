Потери Украины в секторе культуры и туризма достигают почти 20 миллиардов долларов

Потери в секторе культуры и туризма Украины включая недополученный доход составили 19,6 млрд долларов. Это подсчеты с тех территорий, которые контролируются Украиной и были деоккупированы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время конференции "Объединенные ради справедливости. Объединенные ради сохранения культурного наследия".

Больше всего от российских атак на культурное наследие страдают Харьковская, Донецкая и Одесская области. В целом целями россиян стали более 900 объектов истории и культуры.

Кроме того, в оккупации находится более 20 тысяч памятников культуры национального и местного значения.

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Шмыгаль добавил, что на долгосрочное восстановление поврежденного и разрушенного нужно 8,9 млрд долларов.

Напомним:

В течение следующего десятилетия Украине понадобится около 9 миллиардов долларов на восстановление культурных объектов и туристической отрасли.

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