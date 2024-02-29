Потери Украины в секторе культуры и туризма достигают почти 20 миллиардов долларов
Потери в секторе культуры и туризма Украины включая недополученный доход составили 19,6 млрд долларов. Это подсчеты с тех территорий, которые контролируются Украиной и были деоккупированы.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время конференции "Объединенные ради справедливости. Объединенные ради сохранения культурного наследия".
Больше всего от российских атак на культурное наследие страдают Харьковская, Донецкая и Одесская области. В целом целями россиян стали более 900 объектов истории и культуры.
Кроме того, в оккупации находится более 20 тысяч памятников культуры национального и местного значения.
Шмыгаль добавил, что на долгосрочное восстановление поврежденного и разрушенного нужно 8,9 млрд долларов.
Напомним:
В течение следующего десятилетия Украине понадобится около 9 миллиардов долларов на восстановление культурных объектов и туристической отрасли.