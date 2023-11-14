Данія внесе 7 мільйонів євро у Фонд підтримки енергетики України

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До Фонду підтримки енергетики України невдовзі надійде перша частина внеску від Данії в розмірі 4 мільйонів євро, ще 3 мільйона євро країна надасть пізніше.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

"Данія перерахує до Фонду підтримки енергетики України грантовий внесок на загальну суму 7 мільйонів євро, які будуть спрямовані на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, що постраждала від російських атак", – повідомив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Огор під час зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком у межах міжнародної конференції "Енергія для відновлення України".

Огор також наголосив, що Данія продовжить допомагати Україні у протистоянні російському агресору, зокрема на енергетичному фронті. Це чітка позиція як уряду країни, так і данського бізнесу.

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Галущенко, своєю чергою, подякував за те, що Данія стала першим спонсором Фонду, зробивши грантовий внесок на суму близько 536 тис євро. Ці кошти спрямували на закупівлю енергетичного обладнання для 10 українських енергокомпаній.

"Під час війни українсько-данське енергетичне партнерство відіграло важливу роль для термінового ремонту та розвитку децентралізованої генерації. Ми цінуємо допомогу уряду Данії та всього народу…" – зазначив глава Міненерго.

Нагадаємо:

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Загальний обсяг зобов'язань донорів щодо грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України сягнув понад 322 мільйони євро.

За період з січня до початку жовтня 2023 року у межах роботи Фонду уклали понад 200 угод на закупівлю енергетичного обладнання.







