На Донеччині та Сумщині запустили пілот проєкту "Укрпошта.Аптека": як працює

Національний поштовий оператор "Укрпошта" отримав ліцензії на роздрібну й електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами та запускає пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" в двох областях.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Компанія прийматиме замовлення та доставлятиме медикаменти до найвіддаленіших населених пунктів країни. Пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" стартує на Донеччині та в окремих прикордонних районах Сумщини, де вкрай гострою є проблема відсутності стаціонарних аптек і доступу до лікарських засобів.

За словами гендиректора компанії Ігоря Смілянського, проєкт "Укрпошта. Аптека" передусім покликаний розв'язати три ключові проблеми:

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доступу до аптек, тим паче у тих населених пунктах, де їх немає або ті зруйновані за час повномасштабної війни;

доступу до тих ліків, яких може не бути в асортименті найближчої аптеки;

доступності ліків, бо та сама найближча аптека може не пропонувати оптимальні ціни чи не брати участь у державній програмі "Доступні ліки".

"Укрпошта має розгалужену мережу й розвинену логістичну інфраструктуру. Добирається до найбільш віддалених куточків країни, залишається поруч на прифронтових територіях та з-поміж перших повертається на звільнені. Відтак, залучаючи наявні ресурси, ми спроможні розв'язати озвучені проблеми, що назріли по всій Україні. І посприяти тому, що в українців завжди буде можливість отримати найнеобхідніші медикаменти", — зазначив очільник компанії.

Пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" запускається за сприяння Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, наразі в українських селах та селищах міського типу працюють близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Натомість загалом по країні залишається понад 20 тисяч сіл, які не мають аптечних пунктів.

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"Спільний проєкт "Укрпошта. Аптека" — ініціатива, яка дозволить суттєво покращити доступ людей до лікарських засобів", - наголосив він.

Також таким чином можна отримати і препарати за програмою "Доступні ліки". Тобто безоплатно чи з частковою доплатою. Це дозволить пацієнтам зекономити свої кошти, адже бюджет програми на цей рік складає 5,2 млрд гривень.

Після успішного старту планується розширення, і до проєкту буде долучено прифронтові Харківщину, Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжжя тощо. У перспективі — всі населені пункти країни.

Наразі за програмою є змога замовляти лікарські засоби безрецептурної групи (майже 10 тис. найменувань), а також за програмою "Доступні ліки", яка наразі включає 515 торгових назв лікарських засобів та медобладнання.

Лікарські засоби відпускатимуться з аптечного закладу компанії та доставлятимуться споживачам до найближчого відділення "Укрпошти".

Щоб оформити замовлення потрібно:

Зателефонувати за номером 0 800 300 545. Для зв’язку з фахівцем слідувати підказкам у голосовому меню.

Замовлення буде спаковано та надіслано за послугою "Укрпошта Експрес". Доставка безкоштовна.

Відстежити відправлення можна на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бота у месенджерах. Для перевірки правильності комплектації замовлення передбачено огляд при врученні посилки.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що на деокупованих та прифронтових територіях планують реалізувати проєкт "Укрпошта-Ліки", пілотний запуск відбудеться 1 лютого.