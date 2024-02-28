В Киеве восстановили около 20 пострадавших от российских обстрелов жилых домов

В столице восстановили около 20 жилых домов, наиболее пострадавших в результате обстрелов россиян. Их полностью восстановили и люди вернулись в свои квартиры.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

"Восстановление столичных домов, поврежденных ракетными атаками россиян, продолжается. В ближайшее время столица восстановит, в частности, два дома в Голосеевском районе, значительно пострадавших от атаки 7 февраля", – отметил городской голова.

По его словам, в ближайшее время столица восстановит, в частности, дома по ул. Заболотного, 60 и 62 в Голосеевском районе.

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"Уже через два дня после трагедии было готово заключение предварительной экспертизы. Сейчас идет детальное обследование, по результату которого оперативно разработают проект восстановления домов. Также столичные власти будут проводить регулярные встречи с инициативными группами жителей по ходу восстановления", – сказал Виталий Кличко.

Напомним:

В результате российской атаки 7 февраля обломки ракеты в Киеве повредили две высоковольтные линии, часть потребителей на левом берегу была без электроэнергии.

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