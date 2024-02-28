В Киеве восстановили около 20 пострадавших от российских обстрелов жилых домов
В столице восстановили около 20 жилых домов, наиболее пострадавших в результате обстрелов россиян. Их полностью восстановили и люди вернулись в свои квартиры.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".
"Восстановление столичных домов, поврежденных ракетными атаками россиян, продолжается. В ближайшее время столица восстановит, в частности, два дома в Голосеевском районе, значительно пострадавших от атаки 7 февраля", – отметил городской голова.
По его словам, в ближайшее время столица восстановит, в частности, дома по ул. Заболотного, 60 и 62 в Голосеевском районе.
"Уже через два дня после трагедии было готово заключение предварительной экспертизы. Сейчас идет детальное обследование, по результату которого оперативно разработают проект восстановления домов. Также столичные власти будут проводить регулярные встречи с инициативными группами жителей по ходу восстановления", – сказал Виталий Кличко.
Напомним:
В результате российской атаки 7 февраля обломки ракеты в Киеве повредили две высоковольтные линии, часть потребителей на левом берегу была без электроэнергии.