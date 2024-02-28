Украинская сторона не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей – Кубраков

Фото: Мининфраструктуры

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков прокомментировал заявления о якобы продолжающихся переговорах с правительством Украины о закрытии границы с Польшей.

Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

"Никто с украинской стороны не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей. Для нас стабильно работающая граница – это вопрос выживания в войне с российским агрессором", – подчеркнул Кубраков.

Министр отметил, что Украина "с большим уважением относится к дружеской Польше" и предложила конструктивные решения, а также сделала шаги навстречу для снятия напряжения на границе.

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"Ожидаем соответствующие решения со стороны польского правительства, чтобы ситуация не зашла в тупик. Подобное решение не будет выгодно никому, кроме нашего общего врага", – подчеркнул Кубраков.

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Александр Кубраков: Польша признает, что наша аграрная продукция им не мешает

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Напомним:

28 февраля издание RMF24 со ссылкой на слова премьер-министра Польши Дональда Туска сообщило, что Украина и Польша обсуждают временное закрытие границы и прекращение торговли.