Фонд госимущества объявил аукцион по продаже Ганнопольского спиртзавода

Фонд госимущества Украины объявил аукцион по приватизации государственного предприятия "Ганнопольский спиртовой завод", он запланирован на 5 марта. Стартовая цена объекта - 3,82 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

"Объявлен аукцион по приватизации ЕИК ГП "Ганнопольский спиртовой завод", торги запланированы на 5 марта. Стартовая цена - 3,82 млн гривен, регистрация на участие в торгах продлится до 4 марта, 20:00", — говорится в сообщении.

Так, с 2011 года предприятие не работает, основным видом деятельности в соответствии с Уставом является производство других основных органических химических веществ.

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В состав имущественного комплекса входят 60 единиц недвижимого имущества и инфраструктуры. Общая площадь всех объектов составляет 10,2 тысячи квадратных метров.

Среди недвижимости: главный корпус, админздание, водоочистное сооружение, конюшня, цеха, склады, спиртохранилища и артскважины.

Несмотря на то, что предприятие не работает, большая часть зданий пригодна для восстановления и налаживания производства.

Также в составе имущества объекта есть производственное оборудование. Общая площадь двух земельных участков, на которых расположен актив, составляет 16,1 га. Все они расположены в Хмельницкой области.

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По состоянию на 1 сентября 2023 года общая кредиторская задолженность предприятия (в т.ч. просроченная) - 16 миллионов гривен.

Напомним:

За два года полномасштабной войны онлайн-аукционы в системе Прозорро.Продажи пополнили бюджеты разных уровней на 23,5 миллиарда гривен. Малая приватизация пополнила государственный и местные бюджеты почти на 5,6 миллиарда гривен.