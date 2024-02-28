"Укрэнерго" провела первые совместные месячные аукционы по доступу к межгосударственным сетям с Молдовой. Так, Украина завершила переход на европейские правила торговли электроэнергией.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Украина завершила переход на европейские правила торговли электроэнергией. На платформе "Укрэнерго" состоялись совместные аукционы по доступу к межгосударственным сетям с Молдовой. Впервые было расторговано право поставки электроэнергии на целый месяц", - говорится в сообщении.

По направлению Украина - Молдова (UA-MD) распределенная пропускная способность составила 463 МВт. По направлению Молдова - Украина (MD-UA) - 96 МВт.

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Вся доступная пропускная способность по каждому направлению была распределена среди 4 участников. Общее количество же участников по направлению UA-MD составило 8 участников, а по направлению MD-UA - 9 участников.

Суточные аукционы с Молдовой запланированы в четверг, 29 февраля, с днем поставки - 1 марта. Время и объем определенной мощности будет обнародован накануне.



Украина уже проводит совместные суточные аукционы с другими европейскими соседями: со 2 ноября с Румынией, с 16 января с Польшей, с 22 февраля с Венгрией. Первый совместный аукцион со Словакией запланирован на 4 марта.

Напомним:

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Европейское энергообъединение ENTSO-E решило с 1 марта увеличить максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС до 550 МВт в час.