Бельгийское госагентство Enabel будет помогать Украине с восстановлением

Минвосстановления

Бельгийское государственное агентство по вопросам развития Enabel начинает сотрудничество с Украиной в поле восстановления.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Команда Минвосстановления встретилась Министром сотрудничества в сфере развития и крупных городов Бельгии Каролин Геннез и председателем Бельгийского государственного агентства по вопросам развития Enabel Джином Ван Веттер.

Стороны согласовали уже в марте начать воплощать проекты восстановления критической и социальной инфраструктуры.

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Кроме этого, в ближайшее время Enabel планирует открыть офисы в Киеве и Харькове.

Бельгийское государственное агентство по вопросам развития Enabel получило финансирование в размере 150 млн долларов, которые поступили за счет "замороженных" в Бельгии российских активов.

Следовательно, на встрече обсуждали возможность сотрудничать в совместном со Всемирным Банком проекте "HOPE", целью которого является восстановление поврежденного в результате боевых действий жилья, в частности, путем получения компенсации. Также проект направлен усилить способности общин в восстановлении.

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Напоминаем:

Государственный бюджет получил часть средств гранта в сумме 49,4 млн долл от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).