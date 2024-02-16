Україна отримала від Японії 50 мільйонів доларів на ремонти пошкодженого війною житла

Державний бюджет отримав частину коштів гранту в сумі 49,4 млн дол від уряду Японії в рамках проекту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Залучені кошти спрямовуються на подолання наслідків, спричинених збройною агресією росії, та на відбудову житлової інфраструктури України. Вдячний командам Уряду Японії та Світового банку за підтримку", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

У Мінфіні уточнили, що кошти гранту спрямовуються на відшкодування витрат держбюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту.

Реклама:

Проєкт підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови.

Найближчим часом Україна очікує на фінансування від Японії та Норвегії через проект Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine), яке частково компенсує видатки держбюджету України на виплати вчителям, працівникам служб першого реагування та на пенсійні виплати.

Економічна правда

Реклама: