Спортивное издание "Чемпион" возвращается в "Украинскую правду"

Один из старейших спортивных сайтов в украинском сегменте интернета - "Чемпион" (champion.com.ua) - возвращается в медиагруппу изданий "Украинская правда".

Об этом сообщил исполнительный директор "Украинской правды" Андрей Боборыкин.

Основатель "Украинской правды" Георгий Гонгадзе запустил сайт "Чемпион" в сентябре 2000 года - за несколько дней до своего трагического исчезновения. С самого начала все материалы на нем размещались исключительно на украинском языке, а журналисты работали на освещение событий в спорте, уделяя внимание прежде всего таким его видам как футбол, бокс, теннис, биатлон, баскетбол и хоккей.

"Мы давно говорили о восстановлении спортивного раздела, и, безусловно, могли бы создать его с нуля самостоятельно. Но для меня лично важно, что удалось вернуть именно "Чемпион", потому что это часть истории "Украинской правды" и украинских медиа в интернете в целом", - отметил Боборыкин.

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Спортивное издание и его журналисты получат новые возможности для развития, которое обеспечит стабильная поддержка медиагруппы. В ближайшее время состоится редизайн сайта champion.com.ua, перенос его на новую техническую инфраструктуру, а также расширение редакционной команды.

"Для нас это новые возможности и новые вызовы. Мы будем развивать команду, улучшать качество и оперативность спортивных новостей "Чемпиона". Убежден, что взаимодействие с "Украинской правдой" даст нашей аудитории еще больше актуальной, эксклюзивной и интересной информации из увлекательного мира спорта", - отметил главный редактор "Чемпиона" Андрей Твердохлеб.

Напомним:

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В январе 2024 года ЭП сообщала, что в медиагруппу "Украинская правда" вошло информационное интернет-издание Mezha.Media, которое специализируется на технологиях и IT.

В начале сентября 2023 года медиагруппа "Украинская правда" объявила об интеграции издания "Европейская правда".





