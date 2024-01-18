Видання Mezha.Media увійшло в медіагрупу "Українська правда"

Інформаційний сайт Mezha.Media, який спеціалізується на технологіях та IT, увійшов в медіагрупу "Українська правда".

Про укладення відповідної угоди повідомив виконавчий директор "Української правди" Андрій Боборикін.

"В "Українській правді" понад усе цінується якісна та незалежна журналістика. Радий тому, що, рухаючись в ногу з часом, ми розширюємось в бік технологій і не зраджуємо цим принципам", – зазначив Боборикін.

За його словами, Mezha.Media і надалі розвиватиметься як окремий проєкт, отримуючи при цьому підтримку від медіагрупи. Невдовзі редакція сайту підсилиться авторами, а в структурі його продуктів активно розвиватимуться нові формати, зокрема відео.

Реклама:

Все це дасть можливість пропонувати читачам Mezha ще більше якісного контенту та досягти амбітної цілі стати найбільшим в Україні медіа про технології та ґаджети.

Важливий момент – угода не передбачає зміну формату сайту чи системи коментарів. Дизайн також не зазнає змін, тож аудиторія зможе отримувати більше цікавого контенту у звичній формі.

Щоб закріпити досягнуті домовленості, Mezha.Media та "Українська правда" підписали редакційну угоду, яка забезпечить гарантії незалежності та невтручання у контент

Реклама:

Нагадаємо:

На початку вересня 2023 року медіагрупа "Українська правда" оголосила про інтеграцію видання "Європейська правда".