Подсанкционный алмазодобывающий гигант РФ "Алроса" сократил чистую прибыль
Чистая прибыль российского производителя алмазов "Алроса", который пострадал от санкций, упала в 2023 году на 15,2%, по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщает агентство Reuters.
"Российский производитель алмазов "Алроса", пострадавший от санкций, сообщил о чистой прибыли в 2023 году в размере 925 миллионов долларов, что на 15,2% меньше, чем в предыдущем году", — пишет агентство.
Зато оборот вырос на 9,2% до 3,5 миллиарда долларов.
Напомним:
В декабре 2023 года лидеры стран "Большой семерки" договорились запретить непромышленные алмазы из России до января, а российские алмазы, продаваемые третьим странам, — с марта.
В январе Европейский Союз добавил "Алросу", крупнейшего российского производителя алмазов, в свой санкционный список в рамках карательных мер, введенных против Москвы из-за войны в Украине.