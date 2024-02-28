Подсанкционный алмазодобывающий гигант РФ "Алроса" сократил чистую прибыль

Чистая прибыль российского производителя алмазов "Алроса", который пострадал от санкций, упала в 2023 году на 15,2%, по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Российский производитель алмазов "Алроса", пострадавший от санкций, сообщил о чистой прибыли в 2023 году в размере 925 миллионов долларов, что на 15,2% меньше, чем в предыдущем году", — пишет агентство.

Зато оборот вырос на 9,2% до 3,5 миллиарда долларов.

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Напомним:

В декабре 2023 года лидеры стран "Большой семерки" договорились запретить непромышленные алмазы из России до января, а российские алмазы, продаваемые третьим странам, — с марта.

В январе Европейский Союз добавил "Алросу", крупнейшего российского производителя алмазов, в свой санкционный список в рамках карательных мер, введенных против Москвы из-за войны в Украине.

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