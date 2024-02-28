Глобальное производство Toyota в январе выросло до более 740 тысяч авто

Японский автопроизводитель Toyota Motor заявил, что мировое производство автомобилей выросло на 7% в январе, отмечая рост в годовом исчислении 13-й месяц подряд.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что производство за прошлый месяц выросло до 740 332 автомобилей, а мировые продажи выросли примерно на 11% по сравнению с годом ранее, поскольку рост на зарубежных рынках, таких как США, компенсировал падение продаж в Японии. Оба показателя включают бренд Lexus.

Кроме того, продажи в США за месяц выросли на 23%, а в Европе - на 2%, компенсировав резкое падение внутренних продаж на 14%.

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В то время как продажи в Китае подскочили на 39%, этот рост был частично связан с тем, что дилеры продавали автомобили в большее количество дней, чем в прошлом году из-за изменений календаря, связанных с китайским Новым годом.

Добавляется, что почти две пятых автомобилей, проданных крупнейшим в мире автопроизводителем в январе, были гибридами.

Напомним:

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Крупнейший мировой автопроизводитель Toyota Motor в сентябре 2023 года увеличил производство на 1,5% по сравнению с сентябрем 2022 года до более 900 тысяч единиц благодаря повышению спроса в Японии, США и Европе.