Минфин привлек более 11 миллиардов от размещения ОВГЗ

Министерство финансов на аукционах 27 февраля разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на общую сумму более 11 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Отмечается, что от размещения 1-летних облигаций под 16,8% удалось привлечь 3,23 млрд грн (ставка не изменилась).

При этом от продажи ОВГЗ со сроком обращения 2 года поступило 2,2 млрд грн под 17,6% годовых.

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ИНФОГРАФИКА: МИНФИН

А размещение облигаций сроком обращения более трех лет под 18,5% годовых принесло госбюджету 98 млн грн.

Также Минфин разместил 1-летние облигации в евро под 4,66% - удалось привлечь 143 млн долл.

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Напомним:

На прошлой неделе Министерство финансов на аукционах разместило ОВГЗ на общую сумму более 16,6 млрд грн в эквиваленте.