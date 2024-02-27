Сочетание программ кэшбека от государства и "єВідновлення" может принести экономике $60 млрд - депутат

Кумулятивный эффект, который может получить украинская экономика от взаимодействия программы государственных компенсаций еВідновлення и национальной программы кэшбека "Покупай украинское", составит до 60 миллиардов долларов.

Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Отмечается, что это возможно за счет использования украинцами отечественных материалов в восстановлении - выбирая строительные материалы украинских производителей при восстановлении своих домов за счет программы еВідновлення, часть денег гражданам могут начать возвращать на специальную карту.

По словам депутата, синергия государственных программ, направленных на восстановление и восстановление, позволяет ускорить эти процессы и сделать их более эффективными.

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В частности, сочетание еВідновлення и государственной программы льготной ипотеки еОселя, поддержанное парламентом в конце прошлой недели, позволит украинцам иметь больше возможностей для приобретения нового жилья.

В свою очередь сочетание еВідновлення с анонсированным кэшбэком "Покупай украинское" позволит стимулировать перезапуск многих важных процессов, начиная от производственных мощностей и заканчивая созданием новых рабочих мест и уплатой многомиллионных налогов.

Согласно исследованию "Локализация восстановления в Украине", проведенного ОО "Институт Международных Экономических Исследований" в партнерстве с ГП "Укрпромвнешэкспертиза", до полномасштабного вторжения 90% всех строительных материалов производились в Украине. Сейчас производственные мощности отечественных производителей строительных материалов пока загружены лишь на 20-35%.

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"Финансовый профит отечественной строительной отрасли от восстановления Украины прогнозируемо составит $65 млрд. Причем $5,5 млрд из них смогут пойти на уплату налогов, минимум $1,5 млрд - в Пенсионный фонд. Кроме этого, это около 100 тысяч рабочих мест.

А это, в свою очередь, оживит и сферу услуг, и торговлю, и другие сопутствующие отрасли. Напомню, что еще до войны строительный мультипликатор в жилищной сфере, по разным оценкам, составлял от 6,5 грн до 7,8 грн ВВП. То есть каждая гривна, потраченная, в сооружение жилья, приносила примерно 7-8 грн ВВП страны", - подчеркнула Елена Шуляк.

Напоминаем:

В рамках новой государственной программы кэшбэка "Покупай украинское", граждане Украины смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в Украине.