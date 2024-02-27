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Польша угрожает расширить эмбарго на украинские товары

Вторник, 27 февраля 2024, 18:50 - Артур Крыжный

Польша может ввести запрет на импорт новых украинских товаров в случае, если Европейский Союз не предложит эффективного способа защитить польский и европейский рынки. Под угрозой яйца, фрукты и мясо.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает The Guardian.

"Мы обсуждаем возможность распространения эмбарго на другие продукты, если ЕС не найдет более эффективного способа защитить польский и европейский рынки", — заявил глава правительства.

В течение последней недели польские фермеры протестуют против импорта украинской продукции на границе. Они требуют распространить запрет на другие товары, включая фрукты, яйца и мясо, пишет издание.

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Напомним:

На границе со стороны Польши в очередях остаются около 2100 грузовиков. Украинские перевозчики зеркально блокировать движение грузовиков на польской регистрации, пока соответствующие действия совершаются поляками.

В пятницу польские фермеры планируют заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой. Они будут останавливать и проверять все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно.

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Экономическая правда
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