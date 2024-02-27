Украина выполнила условия для предупреждения блокирования границы польскими перевозчиками

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры выполнило все договоренности для недопущения блокирования границы между Украиной и Польшей польскими перевозчиками.

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

Диалог украинской стороны с Министерством инфраструктуры Польши по вопросам блокирования границы продолжается. В частности, очередной разговор состоялся по инициативе украинской стороны между заместителем Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергеем Деркачем и заместителем Министра инфраструктуры Польши Павелом Ганцажем.

"Получаем сигналы о якобы присоединении к блокаде польских фермеров также и перевозчиков. Последние приостановили свой протест после договоренностей с Министерством инфраструктуры Польши. Часть из этих договоренностей составляли пункты, на которые согласилось наше Министерство.

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Мы сдержали свое слово и выполнили все, что обещали. Коллега заверил, что делают все от них зависящее, чтобы перевозчики не возобновили свой протест. Вопросы, которые до сих пор не решены - зона ответственности Министерства инфраструктуры Польши", - подчеркнул Деркач.

Также чиновник сообщил польской стороне о зафиксированных случаях, когда отдельные грузовики проезжают в Украину, минуя блокаду, то есть без очередей. Мининфраструктуры фиксирует такие случаи и ожидает на них официальную реакцию.

Также Мининфраструктуры обратилось к Еврокомиссии с просьбой ускорить процесс подготовки к продлению Соглашения о либерализации, провести соответствующие встречи и переговоры.

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"В то же время, даже при условии невозвращения перевозчиков на границу, ситуация остается сложной из-за блокады со стороны фермеров и уже вышла за все пределы цивилизованного протеста. Сейчас с польской стороны границы заблокированными остаются более 2 тысяч грузовиков", - отметили в Минвосстановления.

Водителей, которые ожидают в очередях, обеспечивают горячими обедами волонтеры при поддержке министерства, благотворительной организацией Global Empowerment Mission (GEM) и Фонда Говарда Баффета.

Напоминаем:

На границе со стороны Польши в очередях остаются около 2100 грузовиков. Украинские перевозчики зеркально блокировать движение грузовиков на польской регистрации, пока соответствующие действия совершаются поляками.

Экономическая правда