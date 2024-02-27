Блокада польской границы: ритейлеры мебели теряют миллионы, а цены могут вырасти

Блокада польской границы негативно повлияла на ритейлеров мебели в Украине. Задержки поставок товаров привели к потерям миллионов гривен, срыву продаж и вероятному росту цен для украинских покупателей.

Об этом говорится в статье журнала Forbes Ukraine.

150 грузовиков с товаром "JYSK Украина", включая 60 с товарами украинских производителей для продажи в Европе, стоят в очередях на польской границе. Доставка заказов сейчас занимает три недели, вместо 36 часов до блокады. Для "JYSK Украина" блокада границы - это значительная проблема, пишет Forbes.

"Сетевые ритейлеры не имеют больших остатков товаров и преимущественно планируют поставки по четкому графику. Срыв поставок срывает продажи", — объясняет основатель сети "МебельОк" Святослав Амелин.

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В декабре 2023 года "JYSK Украина" уже потерял более 100 млн грн в обороте из-за блокады границы.

Сеть мебельных ТЦ "Аракс" отмечает, что большинство из их 150 арендаторов не пострадали, ведь смогли адаптировать логистические пути через Румынию.

"Основная нагрузка для сезонных товаров мебельного рынка начнется в марте, и ситуация станет более критической", — говорит управляющий сетью мебельных ТЦ "Аракс" Никита Панин.

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Есть возможность разворачивать фуры и ехать на границу с Румынией, Венгрией или Словакией. Однако альтернативная логистика через другие границы увеличивает стоимость фрахта на 60-70%. Увеличение стоимости перевозок для "JYSK Украина" оценивается более чем вдвое, говорит Сountry Director "JYSK Украина" Евгений Иваница.

Логистика составляет определенную часть в себестоимости продукции. Поэтому импортеры сейчас стоят перед выбором: либо поднимать цены, либо уменьшать прибыль. Поднять цены для покупателей могут только ритейлеры в Украине. Производители мебели, которые экспортируют свою продукцию в ЕС, не могут поднимать цены, ведь они зафиксированы на определенный период.

Эксперты прогнозируют, что стоимость мебели в Украине может вырасти из-за нарушения цепей поставок сырья. Но поскольку импортная мебель составляет до 20% доли рынка мебели Украины, то при условии, если блокада скоро закончится, потребитель несильно почувствует влияния.

Напомним:

На границе со стороны Польши в очередях остаются около 2100 грузовиков. Украинские перевозчики зеркально блокировать движение грузовиков на польской регистрации, пока соответствующие действия совершаются поляками.