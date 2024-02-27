Из-за санкций экономика РФ потеряла 170 миллиардов долларов потенциального экспорта

Два года после начала войны экономика России стабилизировалась, но война и санкции все же существенно повлияли на ее развитие: РФ недополучила 170 миллиардов долларов потенциального экспорта.

Об этом пишет издание Financial Times.

"Через два года после начала войны экономика России, похоже, стабилизировалась, чему способствуют почти 10 процентов ВВП, выделенных на фискальные стимулы, связанные с войной, и нежелание стран коалиции прекратить покупать российскую нефть и газ. По оценкам российского правительственного статистического агентства, рост ВВП в 2023 году составит 3,6% после умеренного сокращения в 2022 году", - пишет FT.

Но даже если влияние санкций оказалось не таким катастрофическим, как предполагалось изначально, Россия потеряла из-за них около 170 миллиардов долларов экспорта. РФ испытала гораздо более слабый рост по сравнению с другими экспортерами сырья, и ее среднесрочные перспективы являются мрачными, пишет издание.

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Напомним:

Зависимость российской экономики от военных расходов достигла такого уровня, что она не может позволить себе ни выиграть, ни проиграть войну.