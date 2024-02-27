В России сбои в работе соцсетей и провайдеров

В России фиксируют проблемы с работой платформ YouTube, Viber, WhatsApp и "ВКонтакте" и провайдеров МТС, "Мегафон" и "Билайн".

Об этом пишет "Коммерсантъ".

В частности, российские пользователи заявили о массовом сбое в работе Telegram - фиксируются проблемы с использованием приложения при подключении к мобильному интернету.

У некоторых пользователей не отправляются сообщения и не загружаются чаты как в мобильной, так и в десктопной версии мессенджера.

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В Роскомнадзоре заявили, что массовый сбой в работе Telegram фиксируется на территории России, США, Германии и других стран.

По словам Роскомнадзора, 34% жалоб приходится на Москву, 15% на Санкт-Петербург, по 4% - на Московскую и Самарскую области и Краснодарский край.

По данным РБК, жалобы поступают из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Тюмени, Челябинска, Волгограда, Ставрополя, Петрозаводска и других городов.

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Кроме Telegram, сбои в работе наблюдаются и у других популярных мессенджеров - WhatsApp и Viber, добавляет РБК.

Также о сбоях сообщают пользователи провайдеров МТС, "Мегафон", "Билайн", Tele2 и Yota.

В "Билайне" и Tele2 заявили РБК, что их сети работают в штатном режиме, а проблемы в работе мессенджеров и приложений - на стороне этих сервисов.

Напомним:

В конце января в центральной части РФ фиксировались сбои у ряда мобильных операторов и провайдеров: не отрывались многие сайты и приложения в зоне .ru.

Экономическая правда