В России массовые сбои в работе интернета

фото: рбк

В центральной части РФ фиксируются сбои у ряда мобильных операторов и провайдеров: не отрываются многие сайты и приложения в зоне .ru.

Об этом пишет РБК со ссылкой на участников телекоммуникационного рынка.

При этом большинство сбоев зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Башкортостане и Костромской области.

В операторе "МегаФон" заявили РБК, что фиксируют снижение объемов трафика, но проблема "не на сети МегаФона".

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В "Билайне" заявили, что сеть оператора работает штатно. "Возможные сбои в работе некоторых интернет-ресурсов находятся вне зоны ответственности "Билайна", - заявили в компании.

Как пишет Meduza со ссылкой на российские соцсети, не открываются, в частности, сайты "Яндекс" и "Вконтакте". Также недоступны приложения различных сервисов (приложения "Тинькофф", Avito, Wildberries и другие).

При этом Координационный центр доменов .ru и .рф подтвердил сбой в инфраструктуре DNSSEC, добавляет издание.

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В центре заявили, что "работают над устранением проблемы".

DNSSEC - инструмент для проверки подлинности ответа от DNS-сервера. Его назначение - защита от подмены IP-адресов. Благодаря этому пользователи защищены от фишинга, а сайт - от кибератак различного типа, "отравления" трафика, пишет Forbes Russia.

В Минцифре РФ заявляют, что доступ к сайтам в зоне .RU восстановят в ближайшее время.

Экономическая правда