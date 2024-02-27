Остатки беспилотника повредили электролинию на Полтавщине: без света – более 200 пользователей

Остатки российского БпЛА ночью повредили электролинию в Лубенском районе Полтавщины, в результате чего без света остались 208 бытовых и 4 юридических потребителей.

Об этом сообщил в Telegram начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Сейчас специалисты в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения", - написал он.

Напомним:

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Сообщалось, что в ночь на 27 февраля в Полтаве раздались звуки взрывов.

Пронин сообщил, что попаданий на территории Полтавщины не зафиксировано. Жертв и пострадавших также нет.

Экономическая правда

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