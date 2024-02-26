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Bitcoin пересек рубеж в 53 тысячи долларов

Понедельник, 26 февраля 2024, 19:00 - Артур Крыжный

В понедельник котировки первой криптовалюты превысили уровень 53 тысяч долларов. За последние сутки актив прибавил 3,6%.

Такие данные приводит платформа CoinDesk.

На 18:40 цена Bitcoin держится уровня 53 тысяч 265 долларов. Капитализация криптовалюты составила 1,05 триллиона долларов.

За последние 24 часа объем торгов криптовалюты достиг 25 миллиардов долларов.

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Напомним:

В середине февраля курс Bitcoin в среду пересек границу в 51 тысячу долларов. Последний раз криптовалюта торговалась на этом уровне в декабре 2021 года.

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Экономическая правда
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