Bitcoin пересек рубеж в 53 тысячи долларов
Понедельник, 26 февраля 2024, 19:00 -
В понедельник котировки первой криптовалюты превысили уровень 53 тысяч долларов. За последние сутки актив прибавил 3,6%.
Такие данные приводит платформа CoinDesk.
На 18:40 цена Bitcoin держится уровня 53 тысяч 265 долларов. Капитализация криптовалюты составила 1,05 триллиона долларов.
За последние 24 часа объем торгов криптовалюты достиг 25 миллиардов долларов.
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Напомним:
В середине февраля курс Bitcoin в среду пересек границу в 51 тысячу долларов. Последний раз криптовалюта торговалась на этом уровне в декабре 2021 года.
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