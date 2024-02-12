"Укрнафта" начала строительство трех скважин: планируется добывать 80 тонн нефти в сутки

Компания "Укрнафта" начала строительство трех скважин на Западе Украины. Планируемая начальная добыча нефти составит 80 тонн в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

"Скважины имеют диапазон глубин от 1102 до 1211 метров и спроектированы, чтобы выйти на продуктивные горизонты стрийских отложений. Совокупный начальный дебит всех трех объектов планируется на уровне 80 тонн нефти в сутки", – отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Как сообщают в компании, сейчас идет подготовка площадки перед бурением, которое начнется ориентировочно в марте. В 2024 году компания планирует начать сооружение 30 новых скважин.

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Напомним:

"Укрнафта" начала готовить площадку новой наклонно-направленной скважины на северо-востоке страны проектной глубиной 3314 м.

Экономическая правда

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