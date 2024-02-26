"Укрэнерго" в этом году начнет строительство трех стратегических ЛЭП: хотят привлекать украинских производителей

НЭК "Укрэнерго" в этом году начинает строительство трех магистральных линий электропередачи и заинтересована в закупке продукции отечественных производителей на эти цели.

Об этом сообщил председатель правления компании Владимир Кудрицкий на форуме "Сделано в Украине", передает Интерфакс-Украина.

"Мы в этом году начинаем строить три стратегические линии электропередачи, магистральные. И для этого нам, например, нужно 100 тыс. высоковольтных изоляторов. На западе Украины есть предприятие, которое может их производить, хоть пока и не производит. Государство временно им управляет, но сейчас простой вопрос: запустить это производство, чтобы мы могли купить изоляторы у нашего производителя, а не, допустим, в Китае", - рассказал он.

Также Кудрицкий добавил, что сейчас в балансе закупок "Укрэнерго" 85% продукции украинских производителей.

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"Мы могли бы иметь и 95-97%, если бы украинские заводы могли производить столько, сколько нам нужно", - подчеркнул Кудрицкий.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский объявил о старте новой экономической платформы "Сделано в Украине".

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