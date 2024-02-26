Выделение земли под застройку заводами и складами упростили: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины для привлечения инвестиций с целью быстрого восстановления".

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Законом предлагается на время военного положения и через пять лет после его завершения установить упрощенный порядок изменения целевого назначения земельных участков на территориях за пределами населенных пунктов, в случае если в отношении таких территорий отсутствует утвержденная градостроительная документация на местном уровне.

Она будет распространяться на определенный законом перечень объектов промышленности и энергетики.

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Принятый Радой закон является одним из элементов Плана развития перерабатывающей промышленности в Украине.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 6 февраля 2024 года приняла в целом законопроект №9627, который предусматривает кардинальное упрощение процедуры изменения целевого назначения земли для целей экономического восстановления.

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