Bitcoin перетнув межу у 51 тисячу доларів вперше з грудня 2021 року
Середа, 14 лютого 2024, 12:10 -
Курс Bitcoin у середу перетнув межу у 51 тисячу доларів. Востаннє криптовалюта торгувалася на цьому рівні у грудні 2021 року.
Такі дані наводить платформа CoinDesk.
Капіталізація криптовалюти також сягнула рекордного рівня з грудня 2021 року – 1 трильйон доларів.
За останні 24 години обсяг торгів криптовалюти сягнув майже 40 мільярдів доларів.
Реклама:
Нагадаємо:
Уперше за більш ніж два роки вартість Bitcoin сягнула рівня 50 тис доларів на тлі очікувань зниження процентних ставок наприкінці цього року та попиту на ETF.
Економічна правда
Реклама:
Реклама: