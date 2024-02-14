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Bitcoin перетнув межу у 51 тисячу доларів вперше з грудня 2021 року

Середа, 14 лютого 2024, 12:10 - Економічна правда

Курс Bitcoin у середу перетнув межу у 51 тисячу доларів. Востаннє криптовалюта торгувалася на цьому рівні у грудні 2021 року.

Такі дані наводить платформа CoinDesk.

Капіталізація криптовалюти також сягнула рекордного рівня з грудня 2021 року – 1 трильйон доларів. 

За останні 24 години обсяг торгів криптовалюти сягнув майже 40 мільярдів доларів.

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Нагадаємо: 

Уперше за більш ніж два роки вартість Bitcoin сягнула рівня 50 тис доларів на тлі очікувань зниження процентних ставок наприкінці цього року та попиту на ETF.

Економічна правда

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