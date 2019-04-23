Дело ЗАлК: защита Украины от Дерипаски обошлась уже в 8 миллионов долларов

Министерство юстиции Украины 19 апреля заключило соглашение с международной юридической фирмой "Sherman & Sterling LLP" (Франция) о юридических услугах на 4,46 миллиона долларов по делу Запорожского алюминиевого комбината.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".

Всего с 2016 года Минюст заключил с "Sherman & Sterling LLP" четыре соглашения по этому делу на 16 500 евро и 7,95 млн долларов. На этот раз почасовые ставки не обнародованы.

Фирма представляет Украину в деле № ARB / 16/35 по иску фирм "Emergofin B.V." (Нидерланды) и "Velbay Holdings Ltd." (Кипр) к государству Украина в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров. До 15 марта юристы должны были подать отзыв на иск.

Дочерние предприятия российской компании "РусАл" Олега Дерипаски, Михаила Прохорова и других акционеров требуют от Украины компенсации инвестиций в ЗАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат".

"ЗАлК" к фактическому прекращению деятельности был единственным производителем первичного алюминия в Украине.

В 2006 году "Velbay Holdings Ltd." купила у Фонда госимущества 68,01% акций "ЗАлК", однако в 2015 году прокуратура через суд вернула их в государственную собственность. У "РусАла" через упомянутый кипрский оффшор осталось 29,54% "ЗАлК".

В 2017 году СБУ сообщила о подозрении представителям "РусАл" за уничтожение "ЗАлК" в интересах России.

Недавно в "РусАл" Дерипаски, который с 2018 года под санкциями США, сообщили об угрозе технического дефолта. Из-за санкций Дерипаска сократил свою долю с 70% до менее 50% в холдинге "En+", который на 31 декабря 2018 года владел 48% акций "Русала".

Сейчас услуги юристов "Sherman & Sterling LLP" обойдутся в 3,73 млн долларов. Третьим лицом привлекут ООО "Адвокатская фирма Ангард" Андрея Вишневского и Ирины Назаровой за 266 тыс. долларов. Вишневский был членом наблюдательных советов "Метинвеста" и "Ингулецкого ГОКа" Рината Ахметова, ЗАО "Смарт-холдинг" Вадима Новинского, "Агрокомбанка" Анатолия и Владимира Дробот, а также "МЦБ Агриколь Холдинг". Кроме того, в 1990-х годах он работал заместителем главы отдела международной экономики и консультаций Торгово-промышленной палаты Украины и советником Министра приватизации Украины.

Также привлекут эксперта по убыткам "FTI Consulting" за 260 тыс долларов, эксперта по энергетического рынка "Compass Lexecon" за 140 тыс долларов и экспертов по украинскому праву профессора Евгения Кубка за 40 тыс долларов и господина Николая Стеценко за 15 тыс. долларов.

Узнайте больше о деле разграбленного россиянами комбината: От друга Путина до "угольного короля": кому достанется Запорожский алюминиевый

Напомним, "Метинвест" Ахметова могут оштрафовать на 600 миллионов долларов за приобретение завода Абрамовича.