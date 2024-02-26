Meta создаст команду для борьбы с ИИ-фейками на выборах в ЕС

getty images

Компания Мета создаст команду для борьбы с дезинформацией и злоупотреблением генеративным искусственным интеллектом (ИИ) накануне выборов в Европейский парламент из-за беспокойства относительно контента, созданного ИИ.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что быстрый рост генеративного ИИ, который может создавать текст, изображения и видео за секунды в ответ на подсказки, вызвал опасения, что новая технология может быть использована для срыва выборов во всем мире в этом году.

Выборы в Европарламент состоятся 6-9 июня. Его 720 законодателей вместе с правительствами ЕС принимают новую политику и законы ЕС.

Реклама:

"С приближением выборов мы активируем Избирательный оперативный центр для выявления потенциальных угроз и введения смягчения в режиме реального времени", - заявил глава Meta по делам ЕС Марко Панчини.

Он добавил, что эксперты компании по разведке, науке о данных, инженерии, исследованиям, операциям, политике контента и юридическим командам сосредоточатся на борьбе с дезинформацией, борьбе с операциями влияния и противодействии рискам, связанным со злоупотреблением генеративным ИИ.

По словам Панчини, Meta, которая сейчас работает с 26 независимыми организациями по проверке фактов во всем ЕС, охватывающих 22 языка, добавит трех новых партнеров в Болгарии, Франции и Словакии.

Реклама:

Также читайте: В 2024 году более 2 миллиардов человек проголосуют. Уже сейчас все волнуются из-за ИИ. Что происходит?

Напомним:

Ведущие компании в области искусственного интеллекта (ИИ) планируют подписать соглашение, чтобы выявлять и маркировать созданный искусственным интеллектом контент во время нынешних выборов в мире.

Экономическая правда.