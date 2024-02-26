Meta создаст команду для борьбы с ИИ-фейками на выборах в ЕС
Компания Мета создаст команду для борьбы с дезинформацией и злоупотреблением генеративным искусственным интеллектом (ИИ) накануне выборов в Европейский парламент из-за беспокойства относительно контента, созданного ИИ.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что быстрый рост генеративного ИИ, который может создавать текст, изображения и видео за секунды в ответ на подсказки, вызвал опасения, что новая технология может быть использована для срыва выборов во всем мире в этом году.
Выборы в Европарламент состоятся 6-9 июня. Его 720 законодателей вместе с правительствами ЕС принимают новую политику и законы ЕС.
"С приближением выборов мы активируем Избирательный оперативный центр для выявления потенциальных угроз и введения смягчения в режиме реального времени", - заявил глава Meta по делам ЕС Марко Панчини.
Он добавил, что эксперты компании по разведке, науке о данных, инженерии, исследованиям, операциям, политике контента и юридическим командам сосредоточатся на борьбе с дезинформацией, борьбе с операциями влияния и противодействии рискам, связанным со злоупотреблением генеративным ИИ.
По словам Панчини, Meta, которая сейчас работает с 26 независимыми организациями по проверке фактов во всем ЕС, охватывающих 22 языка, добавит трех новых партнеров в Болгарии, Франции и Словакии.
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Напомним:
Ведущие компании в области искусственного интеллекта (ИИ) планируют подписать соглашение, чтобы выявлять и маркировать созданный искусственным интеллектом контент во время нынешних выборов в мире.
Экономическая правда.