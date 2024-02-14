Google, Meta та інші компанії під час виборів маркуватимуть контент, створений ШІ – WP
Провідні компанії в галузі штучного інтелекту (ШІ) планують підписати угоду, щоб виявляти і маркувати створений штучним інтелектом контент під час цьогорічних виборів у світі.
Про це пише The Washington Post із посиланням на отриману копію угоди, яку ще не розповсюджували публічно.
Зазначається, що угоду розробили Google, Microsoft і Meta, а також OpenAI, Adobe і TikTok - компанії розроблять технологію для виявлення, маркування та контролю зображень, відео та аудіозаписів, створених штучним інтелектом.
"Штучно створений контент може ввести в оману виборців напередодні вирішальних виборів у багатьох країнах цього року", - пише газета.
Згідно з копією, отриманою The Washington Post, платформа X не є підписантом угоди.
"Навмисне і нерозкрите створення та розповсюдження оманливого виборчого контенту за допомогою штучного інтелекту може ввести в оману громадськість у спосіб, що ставить під загрозу цілісність виборчих процесів", - йдеться в угоді.
До неї можуть приєднатися більше компаній.
"У критичний для світових виборів рік технологічні компанії працюють над угодою про боротьбу з оманливим використанням ШІ, спрямованим на виборців. Adobe, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, TikTok та інші спільно працюють над досягненням цієї спільної мети, і ми сподіваємося завершити роботу і представити деталі в п'ятницю на Мюнхенській конференції з безпеки", - заявив представник Microsoft Девід Кадді.
Контент, створений штучним інтелектом, вже з'явився у виборчих кампаніях по всьому світу, пише WP.
Минулого року в рекламі на підтримку кандидата в президенти США від Республіканської партії Рона Десантіса, який вже зняв свою кандидатуру, штучний інтелект імітував голос колишнього президента США Дональда Трампа.
У Пакистані кандидат у президенти Імран Хан використовував штучний інтелект для виголошення промов - з в'язниці. А у січні бот від імені президента США Байдена закликав людей не голосувати на праймеріз у Нью-Гемпширі. У дзвінках використовувалася згенерована штучним інтелектом версія голосу Байдена.
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Економічна правда