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Катар увеличит добычу газа на фоне падения мировых цен

Воскресенье, 25 февраля 2024, 18:00 - Экономическая правда

Глава QatarEnergy Саад аль-Кааби объявил о новом расширении производства СПГ, что добавит еще 16 миллионов тонн в год. 

Об этом сообщает Reuters.

Увеличение доведет общую мощность добычи до 142 миллионов тонн в год.

Катар является одним из крупнейших мировых экспортеров СПГ, конкуренция за который обострилась с началом войны в Украине в феврале 2022 года.

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Несмотря на падение цен, все крупные производители газа, включая США, Австралию и Россию, хотят и в дальнейшем увеличивать добычу, делая ставку на дальнейший рост спроса и опасаясь, что их газ может оказаться ненужным через десятилетия, если энергетический переход сделает "зеленую" энергию дешевле.

Напомним:

Цены на газ в ЕС упали до уровня, который в последний раз наблюдался до того, как РФ начала сокращать поставки в 2021 году, что дает надежду на то, что энергетический кризис, охвативший регион в течение последних трех лет, возможно, подходит к концу.

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Катар газ мир
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