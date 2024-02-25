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Украина проводит консультации с регуляторами по открытию воздушного пространства

Воскресенье, 25 февраля 2024, 14:27 - Экономическая правда
Аэропорт
Аэропорт "Борисполь".
Getty Images

Украина подает заявки в Европейские и Американские регуляторы безопасности для подтверждения плана по открытию воздушного пространства

Об этом сообщил Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков на форме "Украина. год 2024".

Кубраков отметил, что Украина ведет консультации с Американскими и Европейскими регуляторами безопасности воздушного пространства по подтверждению плана открытия воздушного пространства Украины

"Сложный процесс, но первые формальные шаги Украина делает уже сейчас, именно в эти недели мы подаем официальные заявления оценку рисков к соответствующим регуляторам", отметил министр.

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При этом, сроки открытия не называют, обращаясь к сверхвысокой сложности вопроса обеспечения безопасности.

"Нам важно чтобы Американские и Европейские регуляторы подтвердили наш алгоритм действий", - добавил Кубраков.

Напомним:

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В январе сообщали, что Украина планирует возобновление авиасообщения из Киева и Львова.

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