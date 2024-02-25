Украина проводит консультации с регуляторами по открытию воздушного пространства
Украина подает заявки в Европейские и Американские регуляторы безопасности для подтверждения плана по открытию воздушного пространства
Об этом сообщил Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков на форме "Украина. год 2024".
Кубраков отметил, что Украина ведет консультации с Американскими и Европейскими регуляторами безопасности воздушного пространства по подтверждению плана открытия воздушного пространства Украины
"Сложный процесс, но первые формальные шаги Украина делает уже сейчас, именно в эти недели мы подаем официальные заявления оценку рисков к соответствующим регуляторам", отметил министр.
При этом, сроки открытия не называют, обращаясь к сверхвысокой сложности вопроса обеспечения безопасности.
"Нам важно чтобы Американские и Европейские регуляторы подтвердили наш алгоритм действий", - добавил Кубраков.
Напомним:
В январе сообщали, что Украина планирует возобновление авиасообщения из Киева и Львова.