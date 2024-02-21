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Через обстріли Запорізька АЕС залишилась на одній лінії живлення

Середа, 21 лютого 2024, 12:07 - Анастасія Дячкіна

Окупована російськими агресорами Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) залишилася на одній лінії електроживлення через знеструмлення високовольтної лінії електропередачі 330 кВ у Запорізькій області внаслідок бойових дій. 

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Через обстріли російських агресорів також пошкоджені повітряні лінії в Чернігівській області, де одномоментно відключено майже 200 споживачів у двох населених пунктах.

Загалом в енергосистемі дефіциту немає, констатує Міненерго. За інформацією відомства, у резерві – сім блоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні в разі потреби.

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Водночас повідомляється, що у Львівській області під час огляду виявлено умисне пошкодження нафтопроводу "Укртранснафти" – до труби було приварено відвід.

Нагадаємо: 

Термін придатності ядерного палива, яке використовується в реакторах ЗАЕС, скоро сплине. Проблема ускладнюється тим, що його нікому замінити у разі необхідності.

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ЗАЕС енергетика війна
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Економічна правда
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