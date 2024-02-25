Замороженные активы РФ: план минимум на 2024 год - перейти к использованию доходов - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в 2024 году Украина имеет планы получить доступ к доходам от замороженных российских активов.

Об этом он сообщил в своем выступлении на форуме Украина. год 2024.

Общее количество замороженных активов РФ за рубежом составляет более 300 млрд долл.

Украина за 2 года не смогла получить ни одной части от этих средств, ведь для стран Запада, где эти средства заблокированы, возникают проблемы с их конфискацией.

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Некоторые банкиры и юристы в Великобритании, например, предупреждают, что громкие конфискации активов рискуют повредить репутации Лондона как международного финансового центра и могут вызвать вопросы относительно верховенства права.

Для предотвращения проблем, которые могут возникнуть при отчуждении российских денег в пользу Украины, создают альтернативные предложения, пока их было два:

Выпуск облигаций с использованием средств в качестве залога.

Сценарий, который приобрел популярность среди банков в ЕС, заключается в том, чтобы отделить проценты, начисленные на арестованные активы, и передать их Украине, оставив сами активы нетронутыми.

Последний считается наиболее приемлемым.

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Напомним:

Международные банки, стремясь избежать юридических проблем, призывают Британию установить определенные правовые принципы прежде чем передавать замороженные российские средства Украине.