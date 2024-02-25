ИИ в украинских дронах: Камышин подписал меморандум

24 февраля Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства стратегических отраслей промышленности.

Helsing - немецкая компания, которая разрабатывает программное обеспечение и интегрирует искусственный интеллект в оборонные технологии. Она сотрудничает с крупнейшими оборонными производителями, среди которых SAAB и Rheinmetall. В Украине компания работает с 2022 года.

"Мы верим, что программное обеспечение, в частности искусственный интеллект, станет ключом к защите наших демократий.

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Это партнерство является важным шагом в нашей постоянной поддержке Украины и ее отважных Вооруженных Сил.

Это позволит нам ускорить интеграцию самых современных решений в сфере искусственного интеллекта в украинские оборонные системы", - отметил Гундберт Шерф.

Напомним:

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Акции Nvidia подскочилиї на 15% до рекордного уровня в 780,85 доллара, что приблизило рыночную стоимость компании до 2 триллионов долларов. Все из-за спроса на микросхемы искусственного интеллекта, который превысил ожидания Уолл-стрит.