ИИ в украинских дронах: Камышин подписал меморандум
24 февраля Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства стратегических отраслей промышленности.
Helsing - немецкая компания, которая разрабатывает программное обеспечение и интегрирует искусственный интеллект в оборонные технологии. Она сотрудничает с крупнейшими оборонными производителями, среди которых SAAB и Rheinmetall. В Украине компания работает с 2022 года.
"Мы верим, что программное обеспечение, в частности искусственный интеллект, станет ключом к защите наших демократий.
Это партнерство является важным шагом в нашей постоянной поддержке Украины и ее отважных Вооруженных Сил.
Это позволит нам ускорить интеграцию самых современных решений в сфере искусственного интеллекта в украинские оборонные системы", - отметил Гундберт Шерф.
Напомним:
Акции Nvidia подскочилиї на 15% до рекордного уровня в 780,85 доллара, что приблизило рыночную стоимость компании до 2 триллионов долларов. Все из-за спроса на микросхемы искусственного интеллекта, который превысил ожидания Уолл-стрит.