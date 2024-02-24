Поляки хотят заблокировать единственный пункт пропуска с Беларусью - СМИ

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Польские перевозчики и фермеры направили заявку на проведение акции протеста в течение места на польско-белорусской границе, в частности на единственном пункте пропуска, который работает "Кукурики-Козловичи".

Об этом сообщает белорусское региональное медиа польского города Белосток MOST со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.

Польские фермеры и перевозчики направили заявление на проведение протеста в администрацию пограничного польского города Тересполь. граничащего с белорусским Брестом.

От пункта пропуска "Кукурики-Козловичи" автомобили идут по 68-й трассе. Протестующие намерены перекрыть ее перед въездом в автомобильный терминал.

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Пункт пропуска “Кукурики-Козловичи” на границе Польши и Беларуси.

Таким образом, построить маршрут в объезд будет практически невозможно, считают перевозчики: дороги, проходящие рядом, ограничены для проезда автотранспорта общим весом более 20 тонн.

Отмечают, что в заявлении, направленном организаторами акции (копия документа есть в редакции MOST), указано, что они намерены вывести на дорогу 10 седельных тягачей и 10 единиц сельскохозяйственной техники.

Ожидаемая численность участников заявлена довольно обтекаемо - от 10 человек до двух тысяч. Протест должен начаться в 8 утра 26 февраля и продлиться до 31 марта включительно.

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Протестующие добиваются запрета на регистрацию в Польше транспортных компаний с украинским, белорусским и российским капиталом. По мнению организаторов акции, этот бизнес негативно влияет на состояние польских перевозчиков.

В MOST отмечают, что после запрета на въезд в ЕС для белорусских и российских перевозчиков, многие транспортные компании из Беларуси начали дробить бизнес, регистрируя дочерние предприятия в Польше.

Фактически это давало возможность одному и тому же перевозчику везти груз на белорусской фуре до транспортно-логистического центра на польской границе, а от ТЛЦ и по территории Европы - уже на польской фуре.

Видимо, поэтому одной из целей акции заявлено обращение внимания польских властей на неэффективность санкций, наложенных на Россию и Беларусь.

Напомним:

Польские протестующие временно остановили блокирование пункта пропуска "Зосин-Устилуг" с трех часов ночи 24 февраля в связи с годовщиной начала широкомасштабной войны в Украине.