Berkshire Hathaway Уоррена Баффета отчиталась о рекордной прибыли

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Berkshire Hathaway Inc Уоррена Баффета опубликовала вторую подряд рекордную годовую прибыль, которая была получена благодаря доходам от инвестиций.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что рекордные прибыли достигнуты благодаря инвестициям в обычные акции, а также росту процентных ставок, которые помогли ее страховому бизнесу генерировать больший доход.

Операционная прибыль в четвертом квартале выросла на 28% до 8,48 млрд долл, или около 5,884 долл на акцию класса А, с 6,63 млрд долл годом ранее.

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Чистая прибыль за квартал увеличилась более чем вдвое - до 37,57 млрд долл, или 26,043 долл на акцию класса А, с 18,08 млрд долл годом ранее.

Баффетт думает, что чистые результаты вводят в заблуждение, поскольку они включают прибыли и убытки от инвестиций, которые Berkshire не продала.

За весь 2023 год чистая прибыль Berkshire составила 96,2 млрд долл, что превысило предыдущий рекорд в 89,9 млрд долл, установленный в 2021 году.

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В 2022 году, когда фондовый рынок упал, Berkshire потерял 22,8 млрд долл.

Напомним:

Инвестиционная компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета за последние 3 месяца 2023 года продала 10 миллионов акций компании Apple.