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Berkshire Hathaway Воррена Баффета продала 10 мільйонів акцій Apple

Четвер, 15 лютого 2024, 14:07 - Економічна правда
 
GETTY IMAGES

Інвестиційна компанія Berkshire Hathaway Воррена Баффета за останні 3 місяці 2023 року продала 10 мільйонів акцій компанії Apple.

Про це повідомляє Financial Times.

Berkshire Hathaway вперше інвестувала у виробника iPhone у 2016 році. Частка Apple становить пʼяту частину вартості Berkshire.

Після 2016 року Баффет збільшив інвестиції і витратив десятки мільярдів доларів на купівлю акцій Apple. 

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У 2022 році вартість частки становила понад 31 млрд дол.

Навіть після продажу акцій 5,9-відсоткова позиція Berkshire в Apple коштувала 174 млрд дол, що є більшим показником, аніж друга за величиною інвестиція, Bank of America. 

У четвертому кварталі 2023 року Berkshire не розкрив жодних нових інвестицій, хоча збільшив свої частки в операторі супутникового радіо SiriusXM і в нафтових компаніях Chevron і Occidental Petroleum.

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Berkshire також повідомив, що не включив як мінімум одну інвестицію до квартального звіту, зазначивши, що звернувся до Комісії з цінних паперів і бірж США з проханням про надання йому статусу конфіденційної інформації. 

Зазвичай компанія звертається з таким проханням, коли вона перебуває в процесі значної покупки.

У 2021 році Баффет заявляв, що попереднє рішення скоротити свою частку в Apple було "ймовірно, помилкою".

Нагадаємо:

У квітні 2023 року інвестиційна компанія Уоррена Баффета Berkshire Hathaway збільшила частки в п'яти найбільших торговельних компаніях Японії і розглядає можливість інвестицій в інші фірми країни.

Баффет інвестиції Apple
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