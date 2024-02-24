Инвесторы положительно оценивают новую экономическую политику Аргентины
На фоне экономического спада, политика жесткой экономии президента Аргентины Хавьера Милея вызывает доверие со стороны инвесторов.
Об этом сообщает Reuters.
На фоне мучительного экономического спада и ввиду того, что правительство испытывает нехватку средств, Милей сделал жесткую экономию ключевым направлением своей деятельности с момента вступления в должность в декабре 2023 года, что помогло стране зафиксировать в январе 2024 года первый месячный бюджетный профицит за более чем десятилетие.
Милей дал смелое обещание ликвидировать почти 3% бюджетный дефицит в прошлом году. Он пытается сдержать свое обещание.
Его правительство сократило расходы, купило более 5 млрд долл для пополнения истощенных резервов и пролонгировало импортные долги с помощью успешного выпуска облигаций "Бопрал" (Bopreal).
Некоторые долларовые облигации Аргентины находятся на самом высоком уровне за последние четыре года, другие - вблизи двухлетних максимумов.
Сейчас это укрепляет веру игроков рынка в то, что Милей выполнит свои обещания по стабилизации экономики.
Это не является простой задачей, поскольку исследования показывают, что уровень бедности аргентинцев вырос до 60%, а протесты на улицах усиливаются.
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Напомним:
После девальвации песо на более чем 50% аргентинские потребители переживают тяжелый удар инфляции перед новогодними праздниками.