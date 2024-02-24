Booking Holdings потерпела наибольшее падение акций со времен пандемии

Акции Booking Holdings падают на фоне неутешительного прогноза по туристическим бронированиям

Об этом сообщает Bloomberg.

Рост количества забронированных ночей в номерах, - составит от 4% до 6% в первом квартале, сообщила компания Booking во время телефонной конференции после своего отчета о прибыли в четверг.

За весь год компания ожидает, что валовое бронирование вырастет "чуть быстрее, чем на 7%", поскольку это учитывает негативное влияние валютных курсов и войны. Это по сравнению со средней оценкой аналитиков на уровне 9,9%.

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В пятницу 23 февраля акции компании упали на 10%, что стало самым большим однодневным падением с марта 2020 года.

Booking также инициировала выплату квартальных дивидендов в размере 8,75 долл на акцию. Они будут выплачены 28 марта акционерам, которые были зарегистрированы 8 марта, сообщили в компании.

Смешанные результаты добавляют беспокойства после того, как в начале этого месяца конкурент Expedia Group Inc. дала мрачный прогноз.

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Напомним:

В 2023 году туристический бизнес в Украине уплатил налогам более 2,04 млрд грн, что на 32% больше, чем в 2022 году и на 8% меньше уровня 2021 года.