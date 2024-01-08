Українська ІТ-компанія долучиться до розробки технологій для NASA

SoftServe

Світова ІТ-компанія з українським корінням SoftServe приєднується до міжнародної групи компаній, яка розроблятиме технологічні рішення для будівництва на Місяці, в межах програми NASA.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що проєкт стартував після того, як американська компанія Astroport Space Technologies виборола грант та фінансування в межах NASA STTR 2023 Phase II.

У рамках гранту консорціум компаній на чолі з Astroport працюватиме над розробкою технологій для зведення злітно-посадкових майданчиків в екстремальних умовах та безпечної посадки на Місяці.

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До роботи над проєктом буде залучена команда відділу Robotics & Advanced Automation компанії SoftServe. Перед нею стоятиме завдання з моделювання роботизованих систем для реального будівництва, механічної взаємодії та вільного пересування поверхнею Місяця.

"В межах цього проєкту ми будемо створювати моделі для терра механічної взаємодії між обладнанням, технікою для будівництва, та місячним грунтом, реголітом. Наша робота передбачатиме створення великої кількості цифрових симуляцій процесу будівництва на Місяці, з урахуванням особливості та властивостей грунту, та різних ситуацій. Також будемо досліджувати з партнерами можливості взаємодії між машинами, пристроями на місці, та оптимальні концепції пересування",- розповів Robotics Practice Leader компанії SoftServe Любомир Демків.

Робота над проєктом стартує в січні 2024 року.

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Нагадуємо:

Одна з найбільших ІТ-компанії в Україні SoftServe у 3 кварталі 2023 року відкрила нові офіси у Мексиці, Колумбії та Румунії.