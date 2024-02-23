НАПК запустило базу иностранного оборудования, которое РФ использует для производства оружия

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) объявило, что запускает первую в мире открытую базу данных иностранного оборудования, применяемого агрессорами для производства собственного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Южнокорейские и японско-немецкие станки используются российским заводом, производящим ракеты для ЗРК С-300, С-400, которыми россия регулярно обстреливает Харьков. А чешские станки работают на Уоткинском заводе в рф, производящем баллистические ракеты Искандер-М и межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь-М".

Таких примеров много, поскольку большинство оружия, которое используют агрессоры, до сих пор производится с помощью промышленного оборудования иностранного происхождения, потому что сами агрессоры не имеют необходимой экспертизы и материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.

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По словам НАПК, более 270 единиц различного иностранного оборудования уже опубликованы в новом модуле "Инструменты войны" на портале НАПК "Война и санкции".

В частности, в разделе можно найти подробную информацию о брендах иностранного оборудования, которые до сих пор попадают в РФ, модели отдельных станков, российских производителей оружия и его составляющих, использующих иностранное оборудование, их летальную продукцию, поставщиков и импортеров.

В НАПК также напомнили, что уже несколько месяцев работает Единая база иностранных компонентов в оружии.

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"Новая база данных должна помочь производителям и компетентным государственным органам со всего мира собирать доказательства и расследовать цепочки поставок товаров двойного и военного назначения. Это также будет служить напоминанием производителям усиливать отслеживание своего оборудования", - добавили в агентстве.

Экономическая правда