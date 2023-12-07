НАЗК запускає першу в світі відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї РФ

фото: назк

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) огололсило, що запускає першу в світі відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї. Ця база буде на порталі "Війна і санкції".

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"База вже налічує понад 2000 компонентів, які використовуються РФ та Іраном у різного роду БПЛА, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та багатьох інших видах озброєння та військової техніки.

"Наразі база даних містить інформацію про іноземні компоненти, знайдені у російському та іранському озброєнні, що використовується РФ протягом повномасштабного вторгнення проти України починаючи з 24 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.



"Тисячі електронних компонентів, які мали б покращувати життя та служити розвитку, Росія та Іран перетворюють на зброю для вбивств. Розкриття їхнього шляху від виробника до рук вбивць - масштабна задача для будь-якого державного органу.

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Але це під силу тисячам журналістів, розслідувачів, митників, банкірів, консультантів та багатьох інших, хто прагне справедливості та миру. Тепер, коли ці дані стали публічними, кожен може зробити свій внесок у глобальну світову безпеку", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

У НАЗК пояснили, що розділ "Іноземні компоненти у зброї" буде регулярно оновлюватися та удосконалюватися. Так, згодом планують додати можливість підписки на оновлення переліку.

Економічна правда

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