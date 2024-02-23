Украинские аграрии экспортируют 93% своей продукции через порты Большой Одессы и Дуная

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С августа прошлого года украинским зерновым коридором и рекой Дунай экспортировано более 30 млн тонн агропродукции, что составляет более 90% от общего агроэкспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что за не полных 7 месяцев работы украинского коридора 854 судна экспортировали 26 млн тонн грузов из портов Большой Одессы в 42 страны, из которых более 18 млн тонн – продукция украинских аграриев.

"Объемы экспорта по украинскому коридору почти достигли до военного уровня экспорта из портов Южный, Одесса и Черноморск. В декабре экспортировали морем 6,8 млн тонн, в январе - 6,7 млн тонн. Хотя февраль и самый короткий месяц в году, мы все же надеемся сохранить показатель экспорта не ниже предыдущих месяцев", - отметил вице-премьер по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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По его словам, учитывая ситуацию с блокированием поляками экспорта на западной границе, Украина готовимся наращивать агроэкспорт через Дунай в обход границы с Польшей. УДП уже готовят баржевые караваны, которые ежемесячно могут перевозить объемы более 2 тыс грузовиков.

Добавляется, что сейчас порты Одесса, Черноморск и Южный ожидают на заход еще 111 судов, которые после загрузки экспортируют 3,3 млн тонн грузов.

Напомним:

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Украинское Дунайское пароходство предложило перенаправить грузы, которые перевозились в страны Евросоюза грузовиками, на речной транспорт.