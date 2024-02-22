УДП пропонує альтернативу автомобільним перевезенням через кордон 

Українське Дунайське пароплавство запропонувало перенаправити вантажі, які перевозились у країни Євросоюзу вантажівками, на річковий транспорт.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що у зв’язку з блокуванням західного кордону Українське Дунайське пароплавство (УДП) розробило три лінії для баржевих караванів.

Україна - Галац. Найбільш швидкий маршрут для перекидання вантажу через західний кордон до країн ЄС. З огляду на велику відстань річковий караван може здійснювати 5-7 рейсів до Галацу на місяць. Тож, термін доставки контейнерів становить лише кілька днів.

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Україна - Регенсбург. Маршрут дозволяє доставити вантаж у Німеччину, в найближчу точку до основного ринку споживання українського експорту. Або в будь-який порт на Середньому та Верхньому Дунаї. Але тривалість рейсу довше ніж у випадку доставки в Галац.

Україна - Констанца. Доставка вантажу в один з найбільших європейських морських портів, з можливістю подальшого експорту в будь-яку точку світу.

У Мінінфраструктури наголосили, що річкові перевезення лише флотом УДП є альтернативою 2-5 тисячам вантажівок.

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