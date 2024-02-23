Украина начала торговлю электроэнергией еще с одной страной ЕС

НЭК "Укрэнерго" 22 февраля провело первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией на европейской универсальной платформе распределения JAO (Joint Allocation Office).

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Это означает, что с сегодняшнего дня Украина начала осуществлять коммерческий обмен электроэнергией по европейским правилам еще с одной страной ЕС", - пояснили в "Укрэнерго".

23 февраля экспорт электроэнергии осуществляется утром и далее в течение суток в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем 2 793 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 295 МВт.

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Зато импорт электроэнергии осуществляется в утренние и вечерние часы из Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, а также в ночные часы из Молдовы. Общий объем 1018 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 194 МВт.

Напоминаем:

16 января впервые состоялись аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов для торговли электроэнергией между Украиной и Польшей на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO).

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