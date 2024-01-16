Україна та Польща провели перші аукціони з торгівлі електроенергією за європейськими правилами

16 січня вперше відбулися аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів для торгівлі електроенергією між Україною та Польщею на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO).

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Спільні добові аукціони на імпортному та експортному напрямку одночасно проводить "Укренерго" та польський оператор PSE для польських та українських учасників", - повідомив український системний оператор.

Максимальна пропускна спроможність на імпорт, яка була запропонована під час торгів, становила 425 МВт. День поставки - 18 січня.

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Аукціон на експорт проводився з нульовими умовами через відсутність доступної пропускної спроможності.

За доступ до перетину змагалися українська та європейська компанії. У результаті розподілена пропускна спроможність становила з 01:00 до 06:00 і з 22:00 до 24:00 - 425 МВт, на 21:00 - 292 МВт, а з 07:00 до 20:00 - 0 МВт.

Ціна на передачу становила EUR0,02 за МВт, тобто загалом за добу - EUR82,34. За правилами аукціону, український оператор системи передачі отримає 50% від цієї суми.

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Спільні добові аукціони між Україною та Румунією відбуваються з листопада 2023 року на аукціонній платформі "Укренерго".

Нагадуємо:

НЕК "Укренерго" стала 40-м повноправним членом Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E, таке рішення ухвалила Генасамблея ENTSO-E 14 грудня.