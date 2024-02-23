"Энергоатом" выпустил акций на более 300 миллиардов

НАЭК "Энергоатом" выпустила акций на общую сумму более 306 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"21 февраля 2024 года компания успешно и в определенные сроки преодолела очередной этап корпоратизации - получено Свидетельство о регистрации выпуска акций", — говорится в сообщении.

Свидетельство предоставляет компании возможность привлекать новые инвестиции и увеличивать капиталовложения в энергетический сектор. Все акции будут принадлежать государству.

Реклама:

Напомним:

В декабре 2023 года Кабмин принял решение о преобразовании ГП "Энергоатом" в акционерное общество.

В январе состоялась государственная регистрация акционерного общества "НАЭК "Энергоатом".

Реклама: