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"Энергоатом" выпустил акций на более 300 миллиардов

Пятница, 23 февраля 2024, 15:15 - Артур Крыжный

НАЭК "Энергоатом" выпустила акций на общую сумму более 306 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"21 февраля 2024 года компания успешно и в определенные сроки преодолела очередной этап корпоратизации - получено Свидетельство о регистрации выпуска акций", — говорится в сообщении.

Свидетельство предоставляет компании возможность привлекать новые инвестиции и увеличивать капиталовложения в энергетический сектор. Все акции будут принадлежать государству.

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Напомним: 

В декабре 2023 года Кабмин принял решение о преобразовании ГП "Энергоатом" в акционерное общество.

В январе состоялась государственная регистрация акционерного общества "НАЭК "Энергоатом".

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