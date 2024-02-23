Энергетики ДТЭК переходят в усиленный режим работы в Киевской области
Пятница, 23 февраля 2024, 14:36 -
Энергетики ДТЭК в ближайшие дни переходят в усиленный режим работы в Киевской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
По прогнозам синоптиков, до конца 24 февраля ожидается сильный ветер. Энергетики в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия возможных аварий, если они возникнут.
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В ДТЭК напомнили, что неблагоприятные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов.
Напомним:
В 2024 году операторы системы распределения "ДТЭК Сети" инвестируют около 4 миллиардов гривен в повышение устойчивости и надежности работы электросетей.
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