Энергетики ДТЭК переходят в усиленный режим работы в Киевской области

Энергетики ДТЭК в ближайшие дни переходят в усиленный режим работы в Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

По прогнозам синоптиков, до конца 24 февраля ожидается сильный ветер. Энергетики в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия возможных аварий, если они возникнут.

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В ДТЭК напомнили, что неблагоприятные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов.

Напомним:

В 2024 году операторы системы распределения "ДТЭК Сети" инвестируют около 4 миллиардов гривен в повышение устойчивости и надежности работы электросетей.

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