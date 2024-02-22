"ДТЭК Сети" инвестирует в обновление электросетей почти 4 миллиарда

В 2024 году операторы системы распределения "ДТЭК Сети" инвестируют около 4 миллиардов гривен на повышение устойчивости и надежности работы электросетей.

Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Сети".

"Общий объем инвестиционных программ планируется на уровне почти 4 миллиарда гривен в 2024 году. Благодаря строительству новых линий, подстанций и модернизации имеющихся, мы уменьшаем аварийные ситуации и обеспечим стабильную работу электросетей для наших клиентов", — отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

В частности, "ДТЭК Киевские электросети" восстановят 4 большие высоковольтные подстанции. В них заменят силовые трансформаторы и модернизируют распределительные устройства. Модернизация этих объектов повысит надежность электроснабжения более 73 тысяч семей в Святошинском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

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"ДТЭК Киевские региональные электросети" в этом году начнет работы по строительству новой кабельной линии, которая обеспечит резервное питание для 7 подстанций. Благодаря этому и реконструкции высоковольтной подстанции в случае аварий будет возможность уменьшить продолжительность отключения для более 17 тысяч семей Обуховщины.

"ДТЭК Одесские электросети" продолжит восстановление трех высоковольтных подстанций 110 кВ. Это снизит риск аварий для 110 тысяч клиентов и 20 социально важных объектов, в частности 9 котельных, 6 больниц и 5 объектов водоснабжения и водоотведения.

В Днепре в этом году специалисты "ДТЭК Днепровские электросети" на одной из узловых подстанций выполнят реконструкцию с разделением секций. Это позволит эффективно использовать имеющиеся трансформаторы, что обеспечить надежным электроснабжением более 15 тысяч семей и промышленные предприятия города. А еще создать резерв мощности для подключения новых клиентов.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что этой зимой российские оккупанты 40 раз атаковали энергостанции "ДТЭК".